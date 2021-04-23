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ضاهر: هذا السؤال برسم الوزارات المعنية لاتخاذ إجراءات رادعة

23 - أبريل - 2021
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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غرد النائب ميشال ضاهر على حسابه عبر تويتر بالقول:

“بعد إتخاذ المملكة قرار منع أستيراد الخضار والفاكهة والتي تشكل ٢٥ بالمئة من مجموع الصادرات الزراعية نتيجة استهدافها بتهريب المخدرات وانعدام دور الجهات الرقابية على المعابر الحدودية، فبعدما تم تدمير الصناعة هل حان دور الزراعة السؤال برسم الوزارات المعنية لاتخاذ إجراءات رادعة”.

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