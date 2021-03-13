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ضاهر: هذا هو السبب الرئيسي لما وصلنا اليه

14 - مارس - 2021
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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غرد النائب ميشال ضاهر على حسابه عبر تويتر بالقول:

“الانهيار ومرض السرطان في جسم الدولة اللبنانية، تفشى بعد انتهاء الحرب اللبنانية المشؤومة، عندما “دوّلنا” الميلشيات و”ملّشنا” الدولة.

وأضاف: “هذا السبب الرئيسي لما وصلنا اليه، من إنهيار مالي نتيجة الهدر والفساد اذ لا يمكن بناء الدولة بعقلية ميلشياوية وزرع الأزلام في إداراتها ومؤسساتها”.

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