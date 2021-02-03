ضاهر وعقيص والمعلوف ردوا على مستشفى تل شيحا

صدر عن النواب ميشال ضاهر، جورج عقيص وقيصر المعلوف بيان جاء فيه:”طالعتنا ادارة مستشفى تل شيحا ببيان انفعالي، نطالبها بسحبه فورا والتراجع عنه.

تعيب هذه الادارة على النواب ضاهر والمعلوف وعقيص، عدم اتباع الاصول القانونية؟ عن أي اصول تتكلم هذه الادارة؟هل عمل الخير والسعي اليه لمصلحة جميع ابناء قضاء زحلة يحتاج الى اذن؟

ثم تلفت هذه الادارة الى تمنيها لو “لم يقع النواب بالهفوة القانونية”.

أي هفوة هذه هي تلك المتمثلة بدعم ادارة مستشفى تل شيحا في طلبها من وزير الصحة اعتماد المستشفى كمركز تلقيح اضافي في قضاء زحلة، والذي قدمته للوزير في2020/12/16؟ وعن اي هفوة تتكلمون اذا بادر نواب المنطقة عندما اطلعوا على الخطة الوطنية للتلقيح، الى تقديم طلب خطي الى وزير الصحة، بعد ان اكتشفوا ان الخطة خلت من ذكرٍ لمستشفى تل شيحا واهمال لطلب ادارتها؟اذا كانت هفوتنا اننا دعمنا مطلبكم، فهنيئا لنا ولكم ولأهالي زحلة جميعا بهذه الهفوة.واذا كانت عدم مراعاتنا للاصول هي المطالبة بحقوق ابناء منطقتنا، فسنبقى على هذا السلوك، في بلد يعطيك المواعظ من يحتاجها.

في جميع الاحوال ستبقى تل شيحا والوقوف الى جانبها كمؤسسة زحلية عريقة، هدفنا الوحيد، وسنبقى على مطالبتنا وسعينا لأن تبقى قبلة الزحليين، ولهذا السبب قام احد الزملاء النواب الموقعين على العريضة بتقديم ICU لمستشفى تل شيحا سيتم استلامها الاسبوع المقبل.

شكرا ادارة تل شيحا… او بالاحرى شكرا على طريقتك الملفتة والفريدة في شكر من يقف الى جانبك.

يبقى انه من حقنا ان نطلب، ومن حقك ان ترفضين.

ومن حق الناس ان تحكم!”