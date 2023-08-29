ضاهر يُحذّر من زلزال أمنيّ غير مسبوق: اللعب بالأمن "مش مزحة"

أشار النائب ميشال ضاهر، على حسابه عبر منصّة “إكس”، إلى أننا “استمعنا اليوم في اجتماع لجنة الدفاع النيابية إلى قائد الجيش وقادة القوى الأمنية والعسكرية، حيث عرضوا معاناتهم وأوضاع مؤسساتهم وأجهزتهم التي باتت على شفير الانهيار”.

وأكّد، “هذا الاجتماع هو بمثابة الإنذار الأخير قبل وقوع الهيكل فوق رؤوسنا جميعًا”.

وتابع ضاهر: “فإن لم يتم تدارك طلبات واحتياجات القوى الامنية والعسكرية الملحّة لضمان استمرارية عملهم سنكون أمان زلزال أمني غير مسبوق”.

وختم مُحذّرًا: “اللعب بالأمن مش مزحة والعسكر خط أحمر”.

استمعنا اليوم في اجتماع لجنة الدفاع النيابية الى قائد الجيش وقادة القوى الأمنية والعسكرية حيث عرضوا معاناتهم وأوضاع مؤسساتهم وأجهزتهم التي باتت على شفير الانهيار.

هذا الاجتماع هو بمثابة الانذار الاخير قبل وقوع الهيكل فوق رؤوسنا جميعًا. فإن لم يتم تدارك طلبات واحتياجات القوى… pic.twitter.com/y3liqUj1Ki — Michel Daher (@mgdaher) August 29, 2023