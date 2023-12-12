ضاهر: أطالب الرئيس بري باتخاذ "موقف استثنائي"

كتب النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على منصة “إكس”: “في ظل الغموض الراهن في موضوع التمديد لقائد الجيش، ومنعًا للّغط الحاصل وبما أن أكثرية النواب المنتخبين من الشعب يؤيدون التمديد، أطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري باتخاذ موقف استثنائي لانقاذ الموقف عبر التعهّد بإبقاء بند التمديد ضمن الجلسة التشريعية بغض النظر عن موقف الحكومة، أو بإجراء استفتاء في بداية الجلسة للوقوف على رأي النواب حول ابقاء هذا البند في مجلس النواب والتصويت لاحقًا عليه إما بإقراره أو إسقاطه.

وأضاف ضاهر: “بذلك نكون قد كشفنا نيّات الجميع، علمًا أن التمديد عبر مجلس الوزراء بدون اقتراح وزير الدفاع والذي يعمل عليه بعض الفرقاء بالتفاهم مع رئيس الحكومة لسحب هذا البند من الجلسة التشريعية سوف يكون عرضة للطعن “المحضّر سلفاً”، ما سوف يضعف معنويات المؤسسة العسكرية في ظلّ هذه الظروف الدقيقة”.

في ظل الغموض الراهن في موضوع التمديد لقائد الجيش، ومنعًا للّغط الحاصل وبما أن أكثرية النواب المنتخبين من الشعب يؤيدون التمديد، أطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري باتخاذ موقف استثنائي لانقاذ الموقف عبر التعهّد بإبقاء بند التمديد ضمن الجلسة التشريعية بغض النظر عن موقف الحكومة، أو… — Michel Daher (@mgdaher) December 12, 2023