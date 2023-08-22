"الحنفية تسكرت".. ضاهر: هناك مشكلة كأنها ممنهجة للانهيار الشامل

أشار النائب ميشال ضاهر إلى أن “وسيم منصوري استلم حاكمية مصرف لبنان و”الحنفية” تسكرت والسياسيون كانوا يخدرون الناس بأموالهم واليوم اذا بقينا بنفس المسار فأنا خائف من زلزال في البلد وأوجه كلامي للمسؤولين أن عليهم أن يتحملوا المسؤولية فنحن في مرحلة الهدوء الذي يسبق العاصفة”.

وفي حديث لـ”الجديد”، أكّد ضاهر أن “اليوم هناك مشكلة كأنها ممنهجة للانهيار الشامل واليوم نحن نعالج النتائج وليس الاسباب”.

ورداً على الاسئلة التي وجهها لودريان، قال: “انا لن اجاوب على رسالته فنحن لا ننتخب ملكة جمال ونضع مواصفات فنحن نريد رئيس جمهورية نظيف والطبقة السياسية كلها فاسدة في لبنان ونريد رئيساً من خارج هذه الطبقة “يحمل سيف ويمشي فيه”، ولودريان غير مكلف من اللجنة الخماسية وأعضاء اللجنة غير راضين على ما تقوم به باريس حالياً في لبنان”.

وأضاف، “ما حدا بدو رئيس للجمهورية ان كان من حزب الله الذي ينتظر أن يتحدث معه الأميركي والسعودي أو جبران باسيل الذي ينتظر أن يذهب قائد الجيش الى بيته، وجبران باسيل يطلب المستحيل من حزب الله وهذه حجة لكسب الوقت حتى خروج قائد الجيش من المؤسسة العسكرية فالحزب لا يمكن ان يسير باللامركزية”.

وتابع، ” يجب ان يسحب ترشيح جهاد ازعور وسليمان فرنجية وان يتم الذهاب الى حوار مفتوح”.

ودعا ضاهر إلى “للذهاب الى لامركزية الانتاج للطاقة الكهربائية”.

وأشار إلى ان “الصندوق السيادي هو “متل اللي بيسكر على زبيبة” فنحن لم ننتج النفط بعد وما أعرفه ان شركة توتال لم تكن تريد المجيء الى لبنان لان لا وجود لكميات تجارية من الغاز في المياه اللبنانية”.

واعتبر اننا “نحن اسوأ مجلس نواب “الله خلقه” في لبنان”.

وشدّد على ان ” لا احد لديه مشكلة، حتى حزب الله، بوصول قائد الجيش جوزيف عون الى رئاسة الجمهورية “بس بدهن حدا يحكي معهن”، اما التيار الوطني الحر فهذا أمر آخر”.