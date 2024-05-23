ضباب وانخفاض بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس الـ"ويك آند"؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً يتحول خلال النهار الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية، تبقى الرياح ناشطة لتصل أحيانا سرعتها الى 65 كلم/س مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة بدءاً من بعد الظهر شمالاً.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتحول بدءاً من بعد ظهر الجمعة الى متقلب تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز حاليا فوق الجزر اليونانية، يؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية وأمطار متفرقة ورياح ناشطة تصل أحياناً سرعتها لحدود ال 65كلم/س، مع احتمال تشكل خلايا رعدية في المناطق الشمالية، على ان يستمر تأثيره حتى مساء السبت حيث يستقر تدريجياً مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع بدءاً من يوم الاحد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين 18 و27، في طرابلس بين 17 و26، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

تحذيرات لرواد البحر من ارتفاع موج البحر ما بين متر و نصف الى مترين ونصف خلال الفترة الممتدة من الجمعة 24 الحالي و حتى يوم السبت 25 منه، وامكانية تكون تيارات مائية خصوصاً على الشواطئ الرملية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، تنشط الرياح فتصل أحيانا الى ٦٥كلم/س في المناطق الشمالية.

الجمعة: غائم جزئياً يتحول خلال النهار الى غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تبقى الرياح ناشطة لتصل أحياناً سرعتها الى 65 كلم/س مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة بدءا من بعد الظهر شمالا.

السبت: غائم اجمالا الى غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال نشوء خلايا رعدية شمال البلاد وتبقى الرياح ناشطة. يتحسن الطقس تدريجياً ويعود الى الاستقرار اعتباراً من المساء.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة، خصوصاً في الداخل وفوق الجبال.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 25 درجة، فوق الجبال من 15 الى 21 درجة، في الداخل من 16 الى 26 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة تصل سرعتها أحيانا الى 65 كلم/س شمالا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على الجبال المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 في المئة.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,32

-ساعة غروب الشمس: 19,37