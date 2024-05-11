ضباط اسرائيليون اقترحوا "مضاعفة التدمير في لبنان".. ما السبب؟

على وَقع التصعيد المتواصل بين إسرائيل و”حزب الله”، والاستهداف المتبادَل للمباني والممتلكات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضباط كبار قولهم إنّه “لن يكون لسكان الشمال منازل يعودون إليها بسبب ازدياد ضربات حزب الله”بحسب الضباط الإسرائيليين، فإنّ ضربات حزب الله أدّت إلى أضرار من شأنها أن تؤخّر عودة الإسرائيليين إلى الشم

وأكد هؤلاء الضباط أنّ “حزب الله يردّ على القصف الإسرائيلي بقصف مباشر ويُسبّب أضراراً كبيرة”.

وتبعاً لذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية معلومات تُفيد بأنّ ضباطاً “اقترحوا مضاعفة التدمير في لبنان ردّاً على ضربات حزب الله التي تهدم منازل إسرائيليين”.

تأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من إطلاق “حزب الله” صلية صاروخية من عشرات صواريخ الكاتيوشا باتجاه مستوطنة كريات شمونة ومستوطنات أخرى في إصبع الجليل ردّاً على استهداف إسرائيل للمدنيين في بلدة طيرحرفا الجنوبية.