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ضباع تهاجم بلدتين في صور وتتسبب بجرح 3 أشخاص

3 - أكتوبر - 2021
مدينة صور

مدينة صور

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هاجمت مجموعة من الضباع ليلا بلدة ام التوت التابعة لمروحين الحدودية حيث تسببت بجرح المواطن صالح سيف ومحمد نمر سيف وابنه القاصر، فيما تسببت في بلدة الزلوطية الحدودية بنفوق بقرة.

وتم نقل الجرحى الثلاثة الى أحد مستشفيات بنت جبيل ومن ثم الى مقر اليونيفيل الطبي ومنها ايضا الى مستشفيات صيدا وبيروت لتلقي العلاج من الجروح وتلقي اللقاح الخاص بمثل هذه الحالات.

وذكر أحد أبناء بلدة الزلوطية، أنه وفور بدء الكلاب بالنباح خرج الاهالي وطاردوا الضباع وتمكنوا من قتل أحدها.

وناشد رؤساء بلديات ومخاتير القرى المجاورة الاهالي اتخاذ الحيطة والحذر لاسيما ليلا لان هناك انواعا من الحيوانات المفترسة باتت تخرج من اوكارها بحثا عما تاكله.

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