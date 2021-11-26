ضبط سيارتين مسروقتين وإعادتهما الى مالكَيها

سلّمت سريّة الضاحية الجنوبيّة في وحدة الدرك الإقليمي سيارتين إلى مالكَيها، تبين أنها مسروقتان.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة في بلاغ أن أثناء تسيير قطعات سريّة الضاحية الجنوبيّة في وحدة الدرك الإقليمي دوريات أمنيّة ضمن نطاقها الإقليمي اشتُبه بسيّارة مركونة على جانب طريق المطار القديم نوع كيا، وأخُرى مركونة على جانب أوتوستراد الأسد نوع مرسيديس وذلك بتاريخي 18 و 20/11/2021.

ومن خلال المتابعة، وبعد التأكّد من قانونية السيّارتَين، تبين أن الاولى قد سُرقت بالتاريخ ذاته من بلدة برمانا من دون علم سائقها بسرقتها. في حين أن الثانية قد سُرقت بتاريخ 15-11-2021 من محلّة الرحاب-صبرا.

وسُلّمت السيّارتان إلى مالكَيها، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.