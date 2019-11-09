ضبط شاحنة كبيرة من حبوب الكابتغون في المصنع

في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لإحباط عمليات تهريب المخدرات عن طريق كشف أفراد هذه الشبكات وملاحقتهم وتوقيفهم، وعلى أثر ذلك، ونتيجة الجهود الاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، توافرت معلومات عن استخدام شاحنة معدة للنقل الخارجي لتهريب كمية من حبوب الكبتاغون الى المملكة العربية السعودية بطريقة عالية الاحترافية.

في ضوء المعلومات المتوافرة، كلفت شعبة المعلومات مجموعاتها الخاصة للقيام بعمليات المراقبة الميدانية، بحيث جرى تعقب تحركات الشاحنة المذكورة.

بتاريخ 25/10/2019، تمكنت قوة من هذه الشعبة من ضبط الشاحنة في محلة المصنع خلال توجهها إلى الأراضي السورية، وأوقف سائقها ويدعى ج.ا. (مواليد العام 1969، لبناني). وبتفتيشها من خلال فريق تقني متخصص تابع للشعبة، تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكابتغون موضبة بطريقة احترافية داخل علبة اسطوانة المكابح، وهي عبارة عن /18/ كلغ أي ما يعادل تقريبا /120,000/ حبة.

بنتيجة التحقيق المجري من قبل شعبة المعلومات، تم التوصل الى تحديد هوية أفراد شبكة التهريب، وهم من التابعية السورية.

أجري المقتضى القانوني بحق سائق الشاحنة، وضبطت الشاحنة وحبوب الكابتغون، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.