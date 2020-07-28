ضبط كمية من مواد التنظيف غير مستوفية الشروط داخل مخيم للنازحين في زحلة

ضبطت مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة، وبناء لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في البقاع، كمية كبيرة من مواد التنظيف غير مستوفية للشروط الفنية والصحية، يتم تصنيعها وتعبئتها في عبوات بلاستيكية داخل بعض خيم أحد مخيمات النازحين السوريين في مدينة زحلة، محلة المدينة الصناعية، حيث تم تلف هذه المواد في مطمر بر الياس الصحي على نفقة أصحاب العلاقة.

وناشدت مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة المواطنين التعاون معها وطلبت منهم إبلاغها عن أي عملية غش أو أي معمل أو أي بضائع لا تستوفي الشروط الفنية والصحية، ليصار إلى إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.