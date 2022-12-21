ضبط مواد غذائية غير محددة التاريخ

واصلت فرق مصلحة الاقتصاد في الجنوب جولاتها لضبط المخالفات، حيث تمكنت من ضبط مواد غذائية (اجبان – لحوم مثلجة – كريمة للطبخ – اسماك مثلجة – عجينة الكنافة) لا تحمل تواريخ صلاحية تقدر قيمتها بـ8 ملايين ليرة لبنانية، وذلك في احدى السوبرماركت في منطقة مثلث شحور- ارزون. وتم بنتيجتها تسطير محضر ضبط بمؤازرة الامن العام وحجز البضاعة، وإحالة صاحبها للتحقيق معه، بناء لاشارة المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.

واستكملت المصلحة جولاتها بعد ذلك في مناطق حارة صيدا وشحور وارزون ودردغيا على المحطات والسوبرماركت والملاحم.