ضبط مواد فاسدة في عكار.. وأمن الدولة تُتلف البضاعة

نفّذت مديريّة عكار الإقليميّة في أمن الدّولة جولة على الأفران والمحال التجاريّة، برفقة مندوبين من مصلحة حماية المستهلك في الشمال، حيث تمّ تسطير محضر ضبط بجرم الغش لصاحب أحد المحال التجاريّة، بسبب بيعه للمواطنين مواد منتهية الصلاحيّة، كما جرى إتلافها بحضور الجهات المختصة.

كان قد سطّر أيضاً محضر ضبط بحق سوبر ماركت في شدرة عكار لوجود مواد منتهية الصلاحية وأخرى لا تحمل تواريخ صلاحية، وقد تم اتلاف البضاعة مباشرة بحضور امن الدولة.

وقد جالت دورية لوزارة الاقتصاد على الافران والماركت في منطقة الدريب حيث ضبطت بضاعة بقيمة مليون و٥٥٠ الف منتهية الصلاحية في بلدة شدرة العكارية.

كانت مصلحة حماية المستهلك بمؤازرة عناصر من أمن الدولة، قد ضبطت مواد غدائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في صور.

وبإشارة من مدعي عام الجنوب رهيف رمضان، تم حجز المنتجات وتوقيف صاحب البضاعة إضافة إلى تشميع محله بالشمع الأحمر.

هذا وقامت دوريّات من أمن الدّولة في صور، بعمليّات دهم للمحلات والسوبر ماركت، برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد.

فيما حذرت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج، من أن حماية المسهتلك ستتصدى للمخالفين وستستمر بعملها مهما كان الثمن، لأن صحة وحياة الناس فوق كل اعتبار.