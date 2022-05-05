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ضبط 16 سيّارة مسروقة من سوريا

منذ 10 ساعات
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمكن من ضبط 16 سيارة مسروقة من داخل الأراضي السورية من أنواع مختلفة سبق أن تم التعميم عنها عبر الانتربول، وذلك في بلدات رأس بعلبك، وعرسال والقاع، وهي من أنواع: شيفروليه، تويوتا، هيونداي وكيا.

أجري المقتضى القانوني بشأن السيارات، وتم تسليمها إلى مالكيها بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين”.

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