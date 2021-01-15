ضبط 96 مليون ليرة مزيّفة في طرابلس وتوقيف المرَوجين

توافرت معلومات لدى مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول تعرّض مواطن لعملية احتيال من خلال قيام شخصين مجهولين بالاستيلاء منه على مبلغ /11/ ألف دولار أميركي مقابل إعطائه مبلغ /96/ مليون ل. ل.، ليتبيّن أنه مزيّف وتم ضبطه.

وبعد عمليات رصد وتعقّب، تمكّنت المفرزة من معرفة هوية الفاعلين.

وبتواريخ 8، 9، 10و11-1-2021 تمكنت قوة من المفرزة من توقيفهم في مناطق دير عمار، التبانة والملولة، وهم:

ه. ع. (مواليد عام 1994، لبناني)

ن. م. (مواليد عام 1981، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرم سرقة وتخريب، وضُبط بحوزته سلاح حربي.

ع. ح. (مواليد عام 1980، لبناني) يوجد بحقه مذكرة توقيف بجرم سرقة.

م. ح. (مواليد عام 1987، لبناني)

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج العملة المزيفة، وانهم كانوا يشترون /100/ مليون ل. ل. مزيفة بمبلغ /10/ ملايين ل. ل. صحيحة، من إحدى البلدات البقاعية.

وأودعوا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.