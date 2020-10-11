ضحية انفجار الاشرفية مجهول الهوية.. لمن يعرف عنه شيئا!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 10-10-2020 حصل انفجار داخل محل شاغر في جادة الاستقلال – الأشرفية، نتيجة تسرّب مادّة الغاز، أدّى إلى وفاة شخص كان موجوداً داخل المحل، عمره حوالى /30/ عاماً، نحيف البنية، أسمر البشرة، مجهول الهوية وباقي المواصفات، نُقلت جثّته إلى برّاد مستشفى “أوتيل ديو”.

لذلك، يرجى من الذين يعرفونه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن أحد أقاربه، الاتصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت على أحد الرقمين: 328094-01، أو 328086-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات، تمهيداً لتسليم الجثّة إلى ذويها.