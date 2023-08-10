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ضربة قاصمة.. عقوبات أمريكية "صارمة" على الحسابات المالية لرياض سلامة ورفاقه

منذ 51 دقيقة
ماريان الحويك - رياض سلامة - رجال سلامة - نادي سلامة

ماريان الحويك - رياض سلامة - رجال سلامة - نادي سلامة

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أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) الترخيص العام المتعلق بروسيا 13F، الذي يأتي بترخيص بعض المعاملات الإدارية المحظورة بموجب التوجيه 4 بموجب الأمر التنفيذي 14024.

بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتحديث قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص والأشخاص المحظورين:

تحديث قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص

تمت إضافة الأفراد التالية أسماؤهم إلى قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:

1 ماريان حويك (HOAYEK, Marianne):


ماريان حويك (بالعربية: ماريان حويك) (الملقبة أيضًا بـ ماريان ألكسندروس أندريانوبولوس، وماريان حميد هويويك، وماريان حميد جبرائيل حويك)
بيروت، لبنان.
تاريخ الميلاد: 14 مايو 1980.
مكان الولادة: فيترون، لبنان.
الجنسية: لبنانية.
الجنس: أنثى.
تنتهي صلاحية جواز السفر RL3598301 (لبنان) في 11 فبراير 2021.
تنتهي صلاحية جواز السفر البديل LR1934306 (لبنان) في 11 نوفمبر 2030.
رقم الهوية الوطنية 000040732326 (لبنان) (فرد).

2 (KOSAKOVA, Anna)
آنا كوساكوفا
من 65 Avenue Georges Mandel، باريس 75016، فرنسا.
تاريخ الميلاد: 25 نوفمبر 1976.
مكان الولادة: سيناكي، جورجيا.
الجنسية: أوكرانية.
الجنس: أنثى.
(لبنان) (فرد).

3 نادي رياض سلامة (SALAMEH, Nady):

نادي سلامة

نادي سلامة

(a.k.a. SALAME, Nadi Riad; Street 10, Matn District, Rabieh, Mount Lebanon, Lebanon; United Kingdom)
تاريخ الميلاد: 04 ديسمبر 1986.
صندوق بريد نويي سور سين، فرنسا.
الجنسية: لبنان.
الجنسية البديلة: فرنسا.
الجنسية البديلة: المملكة المتحدة.
الجنس: ذكر.
تنتهي صلاحية جواز السفر 282003 (لبنان) في 28 ديسمبر 2006 (فرد).

4 رجا سلامة (SALAMEH, Raja):

رجا سلامة

رجا سلامة

(a.k.a. SALAME, Raja; Chalet C9601 Portemilio Resort, Kaslik, Keserwan-Jbeil, Lebanon)
تاريخ الميلاد: 15 أغسطس 1960.
مكان الولادة: أنطلياس، لبنان.
الجنسية: لبنان.
الجنس: ذكر.
تنتهي صلاحية جواز السفر RL1670084 (لبنان) في 22 أكتوبر 2018 (فرد).

5 رياض توفيق سلامة (SALAMEH, Riad):

رياض سلامة

رياض سلامة

(a.k.a. SALAMAH, Riad bin Tawfiq; a.k.a. SALAME, Riad Toufic; Street 10, Matn District, Rabieh, Mount Lebanon, Lebanon)
تاريخ الميلاد: 17 يوليو 1950.
مكان الولادة: أنطلياس، لبنان.
الجنسية: لبنان.
الجنسية البديلة: فرنسا.
الجنس: ذكر.
تنتهي صلاحية جواز السفر 160D15 (لبنان) في 08 أكتوبر 2020.
جواز السفر البديل: 14AF60880 (فرنسا).
رقم الهوية الوطنية 1869570 (لبنان) (فرد).

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