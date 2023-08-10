ضربة قاصمة.. عقوبات أمريكية "صارمة" على الحسابات المالية لرياض سلامة ورفاقه

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) الترخيص العام المتعلق بروسيا 13F، الذي يأتي بترخيص بعض المعاملات الإدارية المحظورة بموجب التوجيه 4 بموجب الأمر التنفيذي 14024.

بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتحديث قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص والأشخاص المحظورين:

تحديث قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص

تمت إضافة الأفراد التالية أسماؤهم إلى قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:

1 ماريان حويك (HOAYEK, Marianne):



ماريان حويك (بالعربية: ماريان حويك) (الملقبة أيضًا بـ ماريان ألكسندروس أندريانوبولوس، وماريان حميد هويويك، وماريان حميد جبرائيل حويك)

بيروت، لبنان.

تاريخ الميلاد: 14 مايو 1980.

مكان الولادة: فيترون، لبنان.

الجنسية: لبنانية.

الجنس: أنثى.

تنتهي صلاحية جواز السفر RL3598301 (لبنان) في 11 فبراير 2021.

تنتهي صلاحية جواز السفر البديل LR1934306 (لبنان) في 11 نوفمبر 2030.

رقم الهوية الوطنية 000040732326 (لبنان) (فرد).

2 (KOSAKOVA, Anna)

آنا كوساكوفا

من 65 Avenue Georges Mandel، باريس 75016، فرنسا.

تاريخ الميلاد: 25 نوفمبر 1976.

مكان الولادة: سيناكي، جورجيا.

الجنسية: أوكرانية.

الجنس: أنثى.

(لبنان) (فرد).

3 نادي رياض سلامة (SALAMEH, Nady):

(a.k.a. SALAME, Nadi Riad; Street 10, Matn District, Rabieh, Mount Lebanon, Lebanon; United Kingdom)

تاريخ الميلاد: 04 ديسمبر 1986.

صندوق بريد نويي سور سين، فرنسا.

الجنسية: لبنان.

الجنسية البديلة: فرنسا.

الجنسية البديلة: المملكة المتحدة.

الجنس: ذكر.

تنتهي صلاحية جواز السفر 282003 (لبنان) في 28 ديسمبر 2006 (فرد).

4 رجا سلامة (SALAMEH, Raja):

(a.k.a. SALAME, Raja; Chalet C9601 Portemilio Resort, Kaslik, Keserwan-Jbeil, Lebanon)

تاريخ الميلاد: 15 أغسطس 1960.

مكان الولادة: أنطلياس، لبنان.

الجنسية: لبنان.

الجنس: ذكر.

تنتهي صلاحية جواز السفر RL1670084 (لبنان) في 22 أكتوبر 2018 (فرد).

5 رياض توفيق سلامة (SALAMEH, Riad):

(a.k.a. SALAMAH, Riad bin Tawfiq; a.k.a. SALAME, Riad Toufic; Street 10, Matn District, Rabieh, Mount Lebanon, Lebanon)

تاريخ الميلاد: 17 يوليو 1950.

مكان الولادة: أنطلياس، لبنان.

الجنسية: لبنان.

الجنسية البديلة: فرنسا.

الجنس: ذكر.

تنتهي صلاحية جواز السفر 160D15 (لبنان) في 08 أكتوبر 2020.

جواز السفر البديل: 14AF60880 (فرنسا).

رقم الهوية الوطنية 1869570 (لبنان) (فرد).