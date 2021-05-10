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ضرب والده وأضرم فيه النار بعد رشّه بمادة المازوت وقتله

10 - مايو - 2021
توقيف

توقيف

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أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ ٩/٥/٢٠٢١ وعند الساعة ٢٠:٣٠ وفي محلة الحمّار-زحلة، أقدم المدعو (ج. ش. مواليد عام 1999، لبناني) وبسبب خلافات عائلية على ضرب والده المدعو (م. ش. مواليد عام 1965، لبناني) حيث قام برشّه بمادة المازوت وأضرم النيران فيه وما لبث أن فارق الحياة بعد مرور /3/ ساعات نتيجة تعرّضه لحروق من الدرجة الثالثة.

بتاريخ 10/05/2021، وبنتيجة المتابعة الحثيثة من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تم استدراج الابن إلى محلة ضهر البيد-مفرق فالوغا وتوقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه وبتعاطيه المخدّرات، وأنه حضر إلى منزل والده وضربه نتيجة خلافات مادية قديمة بينهما بعد وفاة والدته في العام ٢٠١٩، ثم لاذ بالفرار بعد حضور عدة أشخاص لدى سماعهم صراخ الضحية.

أودع القضاء المختص بناءً على إشارته.

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