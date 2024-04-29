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ضرورة انتخاب رئيس.. كنعان يدعو للتخلص من مسلسل الشلل في لبنان

منذ ساعة واحدة
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

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اعتبر رئيس “لجنة المال والموازنة” النائب إبراهيم كنعان في حديث لـ “الديار” من العاصمة البريطانية لندن، “أن مسلسل الشلل على كل المستويات الدستورية والإدارية والسلطات المحلية، يقتل الفرص العربية والدولية المتوافرة لدعم لبنان في هذه المرحلة”، وأضاف “الإرادة الدولية لمنع تمدّد الحرب ومساعدة لبنان اقتصادياً قائمة ولكن علينا مساعدة انفسنا من خلال وقف مسلسل الشلل بانتخاب رئيس للجمهورية فوراً”.

أما بالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد، فاعتبر كنعان بعد لقائه بعثة لبنان في الصندوق “أن الاتفاق الأولي قائم والتفاوض مستمرّ للوصول إلى صيغة نهائية مقبولة تأخذ بعين الاعتبار بشكل أساسي قضية الودائع وإعادة هيكلة المصارف وهو ما يفترض حكومياً الشروع، بوضع وتنفيذ بعض الآليات الضرورية من تدقيق محايد في موجودات المصارف وعائدات الدولة إلى تحديد الإمكانات والمدة الزمنية الممكنة لتحقيق ذلك”.

كنعان الذي عاد إلى بيروت، التقى على هامش مشاركته في مؤتمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي- اجتماعات الربيع – بعثة لبنان في صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز والمدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، كما التقى عددا من المسؤولين في الإدارة الأميركية من مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض والجرائم المالية ومكافحة الإرهاب في وزارة الخزانة والشرق الأوسط في وزارة الخارجية، وشارك في عدد من اللقاءات مع النادي اللبناني في صندوق النقد ومنظمة التاسك فورس من اجل لبنان.

    المصدر :
  • وكالات

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