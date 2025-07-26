ضغط دولي على لبنان لتنفيذ شروط حصر السلاح!

كشفت مصادر سياسية رفيعة للجديد، أن “الرسائل التحذيرية تصل إلى لبنان حول إمكانية إقدام اسرائيل على ضربة في الأيام المقبلة للضغط على لبنان لتنفيذ شروط حصر السلاح”.

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن “الرد الأولي السلبي أتى بعد مغادرة المبعوث الأميركي توم باراك “مباشرة”/مع تلقي لبنان رسائل دولية برفض مقترح الرئيس بري الذي يحظى بموافقة حزب الله فقط / في مقابل إصرار الدولي على ضرورة التزام لبنان بالأجندة الدولية وسحب السلاح كاملا وعاجلا، مع التشديد على ما أعلنه باراك عبر الجديد عن مهلة آب، و إطار زمني مدته أسبوعان فقط أمام الحكومة اللبنانية لكي تعلن حصر السلاح من على طاولة مجلس الوزراء.

وخلال زيارته للبنان قال باراك، الأربعاء، إن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو “قرار حكومي” وينص عليه القانون. وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار في لبنان مسؤولية الدولة و”لن يساعد فيه أحد”.

وأضاف باراك مخاطبا الحكومة اللبنانية: “الاستقرار أمر أساسي، ولن يأتي أحد لمساعدتكم”، مشددا على أن حصر السلاح بيد الدولة “نص عليه القانون ويجب تطبيقه”. وتابع: “المطلوب قرار من الحكومة لحصر السلاح، ووقف الاعتداءات”.

ولفت إلى ضرورة الحوار حتى “سحب سلاح كل المليشيات في لبنان (الجماعات التي تحمل السلاح دون تحديد هويتها)”.

وأردف: “على الحكومة اتخاذ قرار ماذا تريد أن تفعل (في إشارة لسن قرار حصر السلاح في يد الدولة)، ومن جانبنا نحن نستطيع تأمين الأمل والدعم من دول الجوار والعالم”.

وشدد قائلا: “يجب أن يكون هناك استقرار، وليس الولايات المتحدة فقط من يريد مساعدة لبنان، إنما أيضا الخليج ودول الجوار، لكن من أجل المساعدة على اللبنانيين تحقيق الاستقرار”.