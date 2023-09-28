بشرى من الضمان الاجتماعي للفئات الخاصة

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه “في 18 نيسان 2023، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعميماً حمل الرقم 771 قضى بموجبه السماح للفئات الخاصّة (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين) بتسديد اشتراكاتهم في أي مكتب من مكاتب الصندوق وليس حصراً في مكتب تبعيّتهم، وذلك من أجل التخفيف عنهم عبء تكلفة الانتقال وخصوصًا في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.

وفي هذا السياق واستكمالاً منه في مسار تحديث وتحسين آليات تقديم الخدمات للمضمونين وأصحاب العمل، ولا سيّما من بعد، والتي فُعّلت مؤخّراً عبر الخدمات التي يوفّرها موقع الصندوق الالكتروني الرسمي التفاعلي، أصدر المدير العام للصندوق بتاريخ 2023/9/26 قراراً حمل الرقم 605 قضى بموجبه تكليف مكتب بتغرين المحلي بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصّة (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين) وذلك فور تعديل برامج المكننة اللازمة، حيث طلب إلى جميع المسؤولين المعنيين في الصندوق اتخاذ كافّة القرارات الإدارية والتقنيّة اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

هذا الإجراء سوف يوفّر على مضموني الفئات الخاصة القاطنين في المناطق المجاروة لمكتب بتغرين عناء الانتقال مسافات بعيدة كما سوف يخفّف الضغط عن مكتبي الدورة وبرج حمّود”.

وفي هذه المناسبة، أكّد كركي أنّه “عازم على اتّخاذ كافّة الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسيير شؤون المضمونين وأصحاب العمل بأفضل السبل الممكنة من جهة، وتأمين بيئة عمل لائقة لمستخدميه من جهة أخرى، لاسيّما لناحية التجهيزات اللوجستية من أحبار وأوراق وغيرها كذلك لناحية تغذيته بالتيار الكهربائي طيلة ساعات العمل، فور إقرار موازنة الصندوق للعام 2023 من قبل مجلس الإدارة أو فتح الإعتمادات اللازمة لتشغيل مرفق الضمان الإجتماعي”.

كما أمل المدير العام أن “تتمكّن إدارة الصندوق من تحقيق المشاريع الاصلاحية التي تعمل عليها كي يعود هذا المرفق الى العمل كسابق عهده ويلعب الدور المناط به كصمام أمان لثلث الشعب اللبناني، خصوصًا على ضوء القرارات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الوزراء ومعالي وزير العمل”.