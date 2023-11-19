ضمن سلسلة سيناريوهات.. محاكاة تتعلق بانهيار ثلجي في كفرذبيان

نفذت في بلدة كفرذبيان محاكاة تتعلق بانهيار ثلجي، بهدف تقييم المخاطر وإدارتها، وذلك في إطار مشروع “تعزيز الشرطة المجتمعية” في لبنان الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ من قبل (FIIAPP) و(CIVIPOL) ولا سيما في ما يتعلق بتطوير سبل التعاون بين قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية.

وجرى تنفيذ المحاكاة ضمن سلسلة سيناريوهات تحاكي الواقع على المستوى المحلي، بالتعاون مع وحدة إدارة الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء، كما تم تفعيل إجراءات التشغيل الموحدة (SOP) بشأن الاستجابة لهذه المخاطر.

إشارة إلى أنّ الهدف الرئيسي من هذه التدريبات هو تعزيز التنسيق والتعاون العملاني بين قوى الأمن الداخلي والبلديات والدفاع المدني.