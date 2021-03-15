ضوّ: لمقاومة تزيح الاحتلال لا بثورة تستبدل السلطة بأخرى

غرد منسق التجمع من اجل السيادة نوفل ضو عبر “تويتر”: كل احتلال يقضي على الطبقة المتوسطة ويفقر الناس ليصبح همّ الانسان لقمة عيشه لا حقوقه السياسية في دولة سيدة! وبسبب الجوع يثور الناس ضد السلطة التي أتى بها الاحتلال بدل مقاومة الاحتلال! الخروج من الأزمة الاقتصادية بمقاومة تزيح الاحتلال لا بثورة تستبدل السلطة بأخرى يأتي بها الاحتلال!

كل احتلال يقضي على الطبقة المتوسطة ويفقر الناس ليصبح همّ الانسان لقمة عيشه لا حقوقه السياسية في دولة سيدة!

وبسبب الجوع يثور الناس ضد السلطة التي أتى بها الاحتلال بدل مقاومة الاحتلال!

الخروج من الأزمة الاقتصادية بمقاومة تزيح الاحتلال لا بثورة تستبدل السلطة بأخرى يأتي بها الاحتلال! — naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) March 15, 2021