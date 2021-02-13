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ضوّ: هذا ما يعكسه موقف باريس من إغتيال لقمان سليم

13 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 13 - فبراير - 2021 8:48 صباحًا
نوفل ضو

نوفل ضو

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رأى منسق عام التجمّع من أجل السيادة نوفل ضو في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أن: موقف باريس من إغتيال لقمان سليم وإقتصاره على تغريدة عزاء لعائلته من سفيرة فرنسا في بيروت التي غابت عن مراسم الوداع في منزله، وبيان شعري عن الخارجية الفرنسية غاب عنه البعد السياسي للإغتيال يعكس حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عدم “جرح شعور حزب الله وايران” وإصراره على إستبدال قيم فرنسا بالصفقات!.

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