ضوّ: هذا ما يعكسه موقف باريس من إغتيال لقمان سليم

رأى منسق عام التجمّع من أجل السيادة نوفل ضو في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أن: موقف باريس من إغتيال لقمان سليم وإقتصاره على تغريدة عزاء لعائلته من سفيرة فرنسا في بيروت التي غابت عن مراسم الوداع في منزله، وبيان شعري عن الخارجية الفرنسية غاب عنه البعد السياسي للإغتيال يعكس حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عدم “جرح شعور حزب الله وايران” وإصراره على إستبدال قيم فرنسا بالصفقات!.

موقف باريس من اغتيال لقمان سليم واقتصاره على تغريدة عزاء لعائلته من سفيرة فرنسا في بيروت التي غابت عن مراسم الوداع في منزله، وبيان شعري عن الخارجية الفرنسية غاب عنه البعد السياسي للاغتيال يعكس حرص ماكرون على عدم "جرح شعور حزب الله وايران" واصراره على استبدال قيم فرنسا بالصفقات! — naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) February 13, 2021