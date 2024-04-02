ضو: إيران تسعى إلى إشعال المنطقة وحزب الله يُخاطر بالشعب اللبناني

رأى النائب مارك ضو أن معركة إيران في المنطقة هي معركة توسعية بإمتياز”، مشيرا إلى أنها تسعى إلى إشعال المنطقة من خلال زج اللبنانيين والفلسطينين والسوريين بصراعات إقليمية”.

وفي حديث لـ”mtv”، قال: “بعد الضربة على السفارة الإيرانية في سوريا ستقرّر إيران إذا كانت تريد أن تدخل في الحرب والايرانيّون يدفعون ثمن تدخّل طهران في المنطقة”.

وعن معركة إيران في المنطقة، أشار إلى أن المعركة اليوم هي اقتصادية سياسية وبين المشروع الايراني والاسرائيلي وتتم تغطيتها بالشعارات الدينية”، لافتا إلى أن معركة ايران هي لحماية مصالحها الاقتصادية.

وتابع: ” سوريا تعمل على إعادة تموضعها وإيران لن تردّ وحزب الله يُخاطر بالشعب اللبناني”.

وأضاف: ” إيران اليوم تقوم بالمفاوضات مع السعودية والولايات المتحدة فالتوجه الاستراتيجي الإيراني هو القيام بالإتفاقات مع هذه الدول وذلك لحماية نفوذها في المنطقة”.

وعن الصراع مع حزب الله، أكد ضو أن مشكلتنا مع حزب الله ليست دينية بل سياسية فهو قام بإنشاء “جيش” مناهض للدولة والتعدي على القضاء وعرقلة كل المؤسسات في الدولة”، مشدداً على أن “الحزب إستعمل السلاح بالقوة في 7 أيار وجرّ الجنوب إلى حرب”.

وتابع: ” حزب الله يفرض على اللبنانيين خيارات سياسية لا يريدونها ويقوم بإستعمال لبنان لمصالح دول أخرى”.

وعن الحكومة، إعتبر ضو أن كل الفرضيات التي تحصل في الحكومة لديها هدف واحد وهو إستمرار المنظومة السياسية في تعطيل الدولة وعدم مساعدة اللبنانيين”، لافتا إلى أن الحكومة على مدى 3 سنوات لم تقم بأي إصلاحات.

وعن اللامركزية، قال: “أنا مع اللامركزية الإدارية الموسعة التي تحدث عنها إتفاق الطائف، فاللامركزية من الضروري أن تحصل مع إعطائها الصلاحيات كافة كي تقوم بعملها على كامل الأراضي اللبنانية “.