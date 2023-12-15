الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 15 ديسمبر 2023 |
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ضو: التمديد لقائد الجيش يحمي لبنان في ظل جبهة الجنوب المفتوحة

منذ 7 دقائق
النائب مارك ضو والنائب وضاح الصادق والنائب ميشال دويهي

النائب مارك ضو والنائب وضاح الصادق والنائب ميشال دويهي

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أشار النائب مارك ضو إلى أننا “حضرنا من “كتلة تحالف التغيير” مع الزميلين وضاح الصادق وميشال دويهي الجلسة التشريعية اليوم، ببند وحيد هو التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لضمان عدم حصول فراغ بالمؤسسة العسكرية، واستقرار القيادات الأمنية لحماية لبنان في ظل الجبهة الجنوبية المفتوحة وخطر انزلاق الوضع إلى الأسوأ”.

تابع عبر منصة “إكس”: “بينما مدعي الحرص على مصلحة البلد والمواطن يخرج نوابه من الجلسة قبل إقرار التمديد، فيما هو يسيطر على قرار السلم والحرب ويتلاعب بمصير البلاد وحياة الناس خدمةً لأجندات خارجية”.

أضاف: “سنعمل دائمًا لحماية المؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات بكافة الوسائل المتاحة من موقعنا داخل المجلس”.

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