ضو: جلسة اليوم "ترقيع تشريعيّ".. وتغطية لفشل الحكومة

اعتبر النائب مارك ضو عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “جلسة المجلس اليوم هي لتغطية فشل الحكومة، وتآمر من أحزاب المنظومة التي تريد أن تتجنب الانتخابات البلدية”.

ضو أضاف: “الأموال موجودة، وبتصرف الحكومة. إن جلسة المجلس النيابي هي ترقيع تشريعي، ‏واستمرار لأسلوب الهروب من الالتزام بالدستور، وتطبيقه انتقائيًا، ‏وطبعًا ضرب للبدء بالإصلاح لإنهاء الأزمة في لبنان، التي مدخلها الوحيد والملزم هو انتخاب رئيس الجمهورية”.

وأكد أن “عدم المشاركة في جلسة اليوم هو الخيار الوطني المسؤول الذي يقطع الطريق على الرضوخ لتعطيل الدستور والمؤسسات إرضاء لأجندات سياسية لبعض الأفرقاء. ‏هذا الابتزاز الدائم يجب وقفه وإعادة الاعتبار للمهل الدستورية وفرض المسؤولية على الحكومة. ‏لن نرضى بأن يكون المجلس لتشريع الفشل السياسي والحكومي وإصباغه ثوب حماية مؤسساتية عبر اجتماعات للمجلس مرتجلة بعناوين فضفاضة وغب الطلب مثل تشريع الضرورة”.

عدم المشاركة في جلسة اليوم هو الخيار الوطني المسؤول الذي يقطع الطريق على الرضوخ لتعطيل الدستور والمؤسسات إرضاء لاجندات سياسية لبعض الافرقاء

هذا الابتزاز الدائم يجب وقفه وإعادة الاعتبار للمهل الدستورية وفرض المسؤولية على الحكومة.

لن نرضى أن يكون المجلس لتشريع الفشل السياسي و… — Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) April 18, 2023