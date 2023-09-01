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ضو: ضبط الأحزاب الميليشياوية "أولوية"

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2023 4:26 مساءً
مارك ضو

مارك ضو

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دعا النائب مارك ضو عبر حسابه عبر منصة “إكس”، إلى “محاسبة المجرم بعد التمادي بجرائم إطلاق الرصاص الطائش وسط التقصير الرسمي”.

وأضاف: “أؤيد اقتراح القانون المعجّل المكرّر “نايا حنا”، والذي يطالب بتجريم مطلقي العيارات النارية في الهواء وشمولها للشركاء والمحرضين والمسهّلين”.

كما أشار ضو إلى أنّ “ضبط الموتورين والأحزاب الميليشياوية أولوية لدعم ‎سيادة القانون ومنع الاستقواء الدائم على الدولة”.

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