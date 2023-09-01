ضو: ضبط الأحزاب الميليشياوية "أولوية"

دعا النائب مارك ضو عبر حسابه عبر منصة “إكس”، إلى “محاسبة المجرم بعد التمادي بجرائم إطلاق الرصاص الطائش وسط التقصير الرسمي”.
وأضاف: “أؤيد اقتراح القانون المعجّل المكرّر “نايا حنا”، والذي يطالب بتجريم مطلقي العيارات النارية في الهواء وشمولها للشركاء والمحرضين والمسهّلين”.
كما أشار ضو إلى أنّ “ضبط الموتورين والأحزاب الميليشياوية أولوية لدعم سيادة القانون ومنع الاستقواء الدائم على الدولة”.
📌لمحاسبة المجرم بعد التمادي بجرائم إطلاق الرصاص الطائش وسط التقصير الرسمي، أؤيد اقتراح القانون المعجّل المكرّر "#نايا_حنا" والذي يطالب بتجريم مطلقي العيارات النارية في الهواء وشمولها للشركاء والمحرضين والمسهّلين.
ضبط الموتورين والأحزاب الميليشياوية أولوية لدعم #سيادة_القانون… pic.twitter.com/miEZnVfWLd
— Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) September 1, 2023