ضو: ضبط الأحزاب الميليشياوية "أولوية"

دعا النائب مارك ضو عبر حسابه عبر منصة “إكس”، إلى “محاسبة المجرم بعد التمادي بجرائم إطلاق الرصاص الطائش وسط التقصير الرسمي”.

وأضاف: “أؤيد اقتراح القانون المعجّل المكرّر “نايا حنا”، والذي يطالب بتجريم مطلقي العيارات النارية في الهواء وشمولها للشركاء والمحرضين والمسهّلين”.

كما أشار ضو إلى أنّ “ضبط الموتورين والأحزاب الميليشياوية أولوية لدعم ‎سيادة القانون ومنع الاستقواء الدائم على الدولة”.

📌لمحاسبة المجرم بعد التمادي بجرائم إطلاق الرصاص الطائش وسط التقصير الرسمي، أؤيد اقتراح القانون المعجّل المكرّر "#نايا_حنا" والذي يطالب بتجريم مطلقي العيارات النارية في الهواء وشمولها للشركاء والمحرضين والمسهّلين. ضبط الموتورين والأحزاب الميليشياوية أولوية لدعم #سيادة_القانون… pic.twitter.com/miEZnVfWLd — Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) September 1, 2023