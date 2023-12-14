الخميس 1 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 14 ديسمبر 2023 |
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ضو عن إعلان "كتلة تحالف التغيير": خطوة لإطلاق تحالف من كل لبنان

منذ 11 دقيقة
مارك ضو

مارك ضو

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أشار النائب مارك ضو عبر حسابه على “إكس”، إلى أنّ “كتلة تحالف التغيير” أعلنّاها مع الزملاء وضاح الصادق وميشال الدويهي من المجلس النيابي كإحدى الخطوات التحضيرية لإطلاق تحالف يضم قوى وأحزابًا تغييرية من كل لبنان في تطور نوعي للقوى السياسية الصاعدة الشبابية في لبنان”.

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