ضو عن إعلان "كتلة تحالف التغيير": خطوة لإطلاق تحالف من كل لبنان

أشار النائب مارك ضو عبر حسابه على “إكس”، إلى أنّ “كتلة تحالف التغيير” أعلنّاها مع الزملاء وضاح الصادق وميشال الدويهي من المجلس النيابي كإحدى الخطوات التحضيرية لإطلاق تحالف يضم قوى وأحزابًا تغييرية من كل لبنان في تطور نوعي للقوى السياسية الصاعدة الشبابية في لبنان”.

"كتلة تحالف التغيير" أعلنّاها مع الزملاء وضاح الصادق @WaddahSadek وميشال الدويهي@MDOUAIHY من المجلس النيابي كإحدى الخطوات التحضيرية لإطلاق تحالف يضم قوى وأحزاب تغييرية من كل لبنان في تطور نوعي للقوى السياسية الصاعدة الشبابية في #لبنان 🇱🇧 — Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) December 14, 2023