ضو: كفى إجراماً بحق الناس!

غرّد النائب مارك ضو عبر حسابه على “تويتر”: “بالأمس رياض سلامة يقرر بمزاجه سعر صيرفة ‏وثاني يوم وزير الطاقة يرتجل بالبنزين، ‏كفى إجراما بحق الناس، لا لتدخل الدولة بالأسواق التجارية، الاقتصاد الحر ودينامية السوق هي التي تعيد الاستقرار. على الدولة تأمين الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية للمواطنين”.

وشكلت التسعيرة الجديدة الصادرة عن ر

وكان أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن “وزير الطاقة وليد فيّاض إعتمد على سعر دولار صيرفة بجدول أسعار المحروقات الذي صدر اليوم الأربعاء ولا يحق له ذلك وخصوصاً أننا لم نشتر بعد من صيرفة”.

وقال أبو شقرا: “أصحاب المحطات لم يشتروا دولار من صيرفة على سعر 38 ألف ليرة، وهناك إمتعاض في وسط عدد من المحطات بسبب الجدول الجديد”.