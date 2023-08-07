ضو: لتأخذ التحقيقات في قضية التحرش بالاطفال مجراها دون أي تدخل

كتب النائب مارك ضو عبر منصة “أكس”: ” قمت بالامس بزيارة مؤسسة بيت اليتيم الدرزي في عبيه برفقة المحامين رفيق غريزي وحسام الحكيم من منظمة “ريفورم” وشادي حمزة، للوقوف على حقيقة ما تم تداوله مؤخراً في ما يتعلق بقضية التحرش بالاطفال الموجودين في المؤسسة. خلال اللقاء أكدنا:

١- اولوية حماية الأطفال وعدم التساهل مع أي تعرض لهم.

٢- ضرورة ان تأخذ التحقيقات مجراها دون اي تدخل أو اي محاولة لحماية أحد. وكشف كل الأبعاد واحقاق العدالة لكل طفل ومعاقبة الشخص المدان. حرصا على دور هذه المؤسسة وللرسالة العليا التي تقوم بها وحيدة في الجبل.

٣- هذه المؤسسة حاجة اجتماعية، وتقدم خدمة انسانية نبيلة، وعليه حماية المؤسسة يتطلب تبيان الحقائق القاطعة التي لا تقبل الشك، وذلك يتم عبر القضاء وشفافية التعاون من قبل المسؤولين فيها.

٤- سوف نتابع مع الفريق القانوني في ريفورم مسار القضية حتى صدور الحكم واحقاق العدالة وتوضح للرأي العام ما جرى”.