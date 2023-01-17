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ضو: لحماية المناصب الرفيعة في القضاء من "التقاسم الطائفي"

منذ 40 دقيقة
مارك ضو

مارك ضو

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أشار النائب مارك ضو عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّه “خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل اليوم، تمت مناقشة ملاحظات وزير العدل التي تضرب إمكان استكمال استقلالية القضاء، وتم تقديم اقتراحات وملاحظات حول هذا القانون بحيث يجب انتخاب مجلس القضاء الأعلى وفق عملية ديموقراطية ومن دون أعضاء حكميين، مما يسمح ببدء عملية “تحرير” هذه المناصب مما يؤدي إلى مقاربة مختلفة عن ضمان الكوتا الطائفية لكل المناصب.

ضو أضاف: “استقلالية القضاء يجب أن تدعّم ليس فقط من خلال النصوص، كذلك يجب حمايتها من منطق التقاسم الطائفي بخاصة عبر المناصب الرفيعة لدى القضاء. الإصلاح يبدأ باستقلالية القضاء”.

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