ضو: لضرورة ان يجتمع اللبنانيون حول القضايا المشتركة

غرّد النائب مارك ضو عبر حسابه على “تويتر”: “لقاء جمعني في المكسيك مع أنجح رجال الأعمال في العالم ذوي الأصول اللبنانية كارلوس سليم الحلو، بعد مداخلتي في مؤتمر الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم، بادروا من مكتبه بالاتصال بي للاجتماع معه وكان لنا شرف هذا اللقاء في مكتبه ثم قمنا بجولة في متحفه.

وقد تمت مناقشة الأوضاع في لبنان وتفاقم الأزمات، وقد أثر في حسن اطلاعه على الاوضاع في لبنان ودقة الأسئلة التي طرحها عن مشاريع الغاز والنفايات والكهرباء وعن الاصلاح الضروري للبيئة الاستثمارية، كما قرأ عدة فقرات من رسالة كان كتبها والده في العام 1927 عن دور اللبنانيين المهم في لبنان وبالإغتراب.

وكانت الخلاصة على ضرورة ان يجتمع اللبنانيون حول القضايا المشتركة والرؤية الموحدة وتخطي المشكلات الطائفية التي تحول دون التقدم وتؤثر على استقرار النظام السياسي والاقتصادي”.