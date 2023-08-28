الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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ضو: لكي لا يبقى الجرح مفتوحًا

منذ 5 دقائق
مارك ضو

مارك ضو

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أشار النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أنّه “بنداء من الشعب اللبناني إلى الأمم المتحدة، وقعت اليوم بالإضافة إلى 45 نائبًا و35 جمعية، على عريضة نيابة لبنانية موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، لضم ملف المفقودين اللبنانيين وعددهم 662 في السجون السورية إلى المؤسسة المستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة لحل موضوع المفقودين في الجمهورية العربية السورية. وسيتم تسليم هذه العريضة اليوم إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.

ضو لفت إلى أنّ “المطالبة بحلّ هذه المسألة الإنسانية والحقوقية هي مسؤوليتنا جميعًا، ومن حق أهالي المفقودين اللبنانيين معرفة مصير ذويهم لكي لا يبقى الجرح مفتوحًا”.

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