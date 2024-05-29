ضو: لن يحمي الجنوب إلا وحدة الدولة

قال النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة “إكس”:

“أقرّ مجلس الوزراء أمس، طلب مجلس الجنوب تأمين اعتماد بقيمة 93 ملياراً و600 مليون ليرة (نحو مليون دولار)، مساعدات لبعض ورثة الشهداء (عددهم 52) نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.ما في حدا بعوّض إلا الدولة يعني مال الشعب…. كل الأحزاب أكاذيب المال العام هو من يدعم أهل الجنوب ومعها مال الأمم المتحدة والدول المانحة….الخطابات كلام بكلام لتغطية التعطيل واستمرار استنسابية صرف المال العام، لن يحمي الجنوب إلا وحدة الدولة وحصرية جيشها واستقامة مؤسساتها”.

أقرّ مجلس الوزراء أمس، طلب مجلس الجنوب تأمين اعتماد بقيمة 93 ملياراً و600 مليون ليرة (نحو مليون دولار)، مساعدات لبعض ورثة الشهداء (عددهم 52) نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

ما في حدا بعوّض إلا الدولة يعني مال الشعب….

كل الأحزاب أكاذيب المال العام هو من يدعم أهل… pic.twitter.com/Ifx3PEyaTM

— Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) May 29, 2024