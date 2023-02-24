ضو: ما يجري جريمة متعمدة بحق اللبنانيين

شارك النائب مارك ضو بافتتاح المؤتمر الاستثنائي للجامعة الثقافية اللبنانية في العالم في المكسيك.

وألقى كلمة بحضور حاكم كيلاتيرو موريسيو خوري ، ورئيس النادي اللبناني بالمكسيك ورئيس الجامعة نبيه الشرتوني والاستاذ فيليب سالم، وجمع من الرؤساء السابقين، وممثلين عن جميع القارات ضمن الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم .

تطرق النائب ضو في كلمته الى “اننا دخلنا في مرحلة سياسية تاريخية جديدة في لبنان، ومن هنا دخلنا في مرحلة التغيير في بناء الافكار وبناء اقتصاد جديد ، وآن اوان التغيير”.

اضاف انه “ومع انتهاء الحرب التي استمرت من السبعينات الى التسعينات وبعد هجرة ما يقارب مليون مواطن لبناني، استحكم نهج السرقة والفساد والميليشيات التابعة للزعماء والملاحقة بالخارج على حساب مصلحة لبنان، أدت الى ما وصلنا اليه اليوم من انهيار كامل وشامل”.

واشار ضو الى الوضع الآن ان “الدولة كلها مفلسة ولا رئيس للجمهورية ولا حكومة ومصرف مركزي وقطاع مصرفي منهار كما قطاع الكهرباء، وهذه ليست صدفة انما هو جريمة متعمدة بحق اللبنانيين وهناك مسؤولين عنها يجب محاسبتهم، ولكن يبقى لدينا امل بان الانتفاضة في ١٧ تشرين كانت المدخل لبدء هذه المرحلة الجديدة واننا ملتزمون بالعمل من اجل احقاق تلك الاهداف للانتقال بلبنان الى بر الامان واستعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية، وعودة المغتربين وتوطيد التواصل ما بين مؤسسات تجيد تمثيل اللبنانيين في لبنان والعالم”.

كما قال “تمنينا على المغتربين ان يكونوا السند من خلال طرح رؤى جديدة من اجل مستقبل لبنان والعمل على مشاريع استثمارية لاعادة بناء الوطن.