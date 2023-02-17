ضو: مروان نجار اسمٌ ارتبط بقيمة ومخزون ثقافي لمجتمع بأكمله

غرّد النائب مارك ضو عبر حسابه على “تويتر”: “عاصرنا كلبنانيين مسرح وأعمال الكاتب والمنتج مروان نجار، الذي رسّخ من خلالها المعايير والقيم الاجتماعية والثقافية وأغنى أرشيف التلفزيون بأعماله الجريئة. إنه صاحب الأيادي البيضاء التي نسجت صورة لبنان من خلال صناعة الدراما اللبنانية والمسرح ما بعد الحرب الأهلية، وصنع النجوم في التمثيل والكتابة… هنا نذكر عبارة غرّد بها “كنت في غاية الصغر، لا أملك في الأمر قرارًا، فقام غيري باختيار اسم يشير إليّ. ‏وقضيت من تلك اللحظة عمرا وأنا منشغل لا بتغيير الاسم بل بإعطائه معناه. مروان نجار اسمٌ ارتبط بقيمة ومخزون ثقافي لمجتمع بأكمله… ذكراه ستبقى خالدة في وجدان وطن وذاكرة ثقافة راقية”.







