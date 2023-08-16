ضو: مُتراصّون مع أهلنا مهما حاولوا

كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة “إكس”: “قطعاً للطريق على أخبار ملفّقة عن شويفات وعائلة صديقة ونحترمها، ‏حضرت وتقبلت تعازي مع عائلة الفقيدة وأبنائها فراس وفادي وعائلتها بقاعة بيت حيدر الكرام وكنا إلى جانبهم وكأنني من العائلة، وقمنا بالواجب مع محبين ومخلصين وأصدقاء من شويفات. وتفاجأت الآن بنشر كلام عكس الذي جرى تماماً من محرضين معتادين ولن نسمح بتلفيق الاخبار الكاذبة وتعكير حزن عائلة وصيتهم ومدينة الشويفات. فإقتضى التوضيح.

لمن يريد إن يناقش بالسياسة يناقش، أما محاولة التحريض الأهلي داخل البيت فنؤكد لهم إننا مُتراصون ومع أهلنا مهما حاولوا”.