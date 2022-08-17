الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ضو: هذه أهم خطة تعاف اقتصادي في لبنان

منذ 6 دقائق
النائب مارك ضو

النائب مارك ضو

A A A
طباعة المقال

غرّد النائب مارك ضو عبر حسابه على “تويتر”: “الازمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية، والتأزم في تايوان، وتداعيات كوفيد، وغيرها يضعف القدرات المالية لمعظم دول العالم، الا أن ارتفاع اسعار النفط عالميا، حوّل تلك الازمة الى طفرة مالية هائلة لدى الدول العربية النفطية. بسبب تلك الطفرة المالية، اصبحت كما كانت الدول العربية هي الوحيدة ذات القدرات الجدية لمساعدة لبنان عبر الفائض المالي لديها للاستثمار في لبنان وانعاش اقتصاده. ‏هي وحدها قادرة على ارسال مليارات الدولارات أكيد تفوق ما سيمنحه صندوق النقد الدولي باضعاف.

لذلك اهم خطة تعاف اقتصادي في لبنان هي استعادة لبنان لعلاقاته الطبيعية والمميزة مع الدول العربية ‏وذلك يتطلب خلعه من اسر الحصار المالي والاقتصادي المفروض علينا بسبب استتباع لبنان الى محور الممانعة المفلس والمُدمّر اقتصاديا مثل سوريا وايران. يكفي ترويجا للنظرية الفاشلة ان لبنان محاصر اقتصاديا من الغرب كمحاولة لضرب سلاح غير شرعي وتقويض نظام سياسي منهار ومفلس وفاشل وفاسد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المجلس الدستوري
    المجلس الدستوري يرد على بلبلة نتائج الطعون
    الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون
    "صبحية بعبدا"... ميقاتي: للحديث تتمة
    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلّق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
    سعر صرف الدولار مقابل الليرة
    إجراء جديد سيرفع الاسعار.. اليكم التفاصيل
    ميليشيا حزب الله
    مرجعية سياسية تنصح حزب الله.. اليكم التفاصيل