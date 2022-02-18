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ضيعان «اوعا خيّك» فيك.. رسالة نارية من زين العمر فهل قصد رئيس الجمهورية؟

18 - فبراير - 2022
زين العمر

زين العمر

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فتح الفنان زين العمر النار عبر حسابه على تويتر، على رئيس الجمهورية من دون أن يسميه، كما استنتج المتابعون، إذ كتب: “سنين ونحنا مصدقينك، سنين ونحنا نحلم بوطن، سنين وما صدقنا كيف سكرنا جرح “أوعا خيّك”. للأسف بعت خيّك وتحالفت مع كل رموز الفساد كرمال كرسي. من بعد كل شي صار كل يوم بيمرق منتأكد إنك من سنة ٨٨ ما كنت قوي الا على إخواتك. وضحت صورتك، شاطر بس على خيك، ضيعان كل يللي راحوا. انت السبب”.

وتابع زين العمر في تغريدةٍ ثانية “قلتلنا إنك ضد الميليشيات قلنالك معك وعظيم، ما شفناك دمرت الا المقاومة اللبنانية، واليوم انت متحالف مع أكبر ميليشيا بالتاريخ. دمرت أحلامنا وشبابنا وولادنا، كان عنا أكبر قوة بالشرق. ما في شي قلتو طلع صح، للأسف اليوم صار واضح انو مشروعك هوي بس لتدمير مناطقنا. ضيعان اوعا خيك فيك”.

https://twitter.com/ZeinElOmr/status/1494191373750353920

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي

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