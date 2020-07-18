طائرات معادية خرقت الاجواء أمس

قيادة الجيش
قيادة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: “خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 17/7/2020 الساعة 15.10، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18.00 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 18.20، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 21.45 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 21.35، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 22.05 من فوق بلدة عيترون”.

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