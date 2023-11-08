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طائرة استطلاع إسرائيلية تحلّق فوق القطاعين الغربي والأوسط

منذ 9 دقائق
الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)

الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرة استطلاع إسرائيلية تحلّق فوق القطاعين الغربي والأوسط لا سيما فوق الناقورة مروراً بقرى الضهيرة ويارين ومروحين ورامية وعيتا الشعب وصولاً الى بنت جبيل ومارون الراس ويارون.

ويسود التوتر، اليوم الأربعاء، في جنوب لبنان حيث أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي ثلاث قذائف أصابت غابات في قضاء حاصبيا. كما سقط عدد من القذائف الإسرائيلية على أطراف بلدات جنوبية. ولا تزال المدفعية الاسرائيلية مستمرة بقصف مناطق عديدة في جنوب لبنان.

كذلك، أفيد عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسماع دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.

من جهته أعلن حزب الله أنه استهدف قبل ظهر اليوم قوة مشاة إسرائيلية في موقع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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