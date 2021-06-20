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طائرة تركية على متنها عشرات اللبنانيين لم تتمكن من الهبوط في بيروت.. فما السبب؟

20 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2021 10:57 مساءً
طائرة تابعة لشركة "Pegasus "

طائرة تابعة لشركة "Pegasus "

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أفادت معلومات صحفية عن مشكلة طرأت على طائرة تابعة لشركة “Pegasus” التركية على متنها عشرات اللبنانيين كانت قادمة من مطار “دالامان” التركي لم تتمكّن من الهبوط في مطار رفيق الحريري -بيروت بسبب عطل في “اليهدروليك”.

ولاحقاً أفادت المعلومات بأن الطائرة التركية هبطت بسلام في مطار انطاليا.

بدوره أفاد رئيس مطار ​بيروت​ الدولي ​فادي الحسن​، بأن عطلا فنيا بسيطا طرأ على ​طائرة​ تركية أثناء قدومها من مطار تركي، سيجبرها على الهبوط في مطار في قبرص”.

كما أشار أيضاً إلى أن الشركة أكّدت أنها ستؤمّن طائرة ثانية تعود بالركاب الى بيروت في أقرب وقت ممكن، ومن المرجّح أن يكون هذه الليلة”

 

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