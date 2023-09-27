الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطأ بإجراءات هبوط طائرة شحن.. وحمية يتحرك

منذ 4 دقائق
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

A A A
طباعة المقال

أشارت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، أن “طائرة شحن تابعة لشركة DHL من طراز بوينغ 767 آتية من دولة البحرين وعلى متنها طاقم الطائرة، حطت بتاريخ الثامن عشر من شهر أيلول الحالي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وطلب من المديرية العامة للطيران المدني الكشف عليها، فتبين وجود كسور جسيمة في هيكل الطائرة بعد هبوطها”.

وقال: “أشارت المعلومات الأولية للفريق الذي عاين الطائرة، إلى “وجود خطأ بإجراءات الهبوط من قبل قائد الطائرة”.

وختم البيان، “بناء على اقتراح المديرية العامة للطيران المدني، شكل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لجنة خبراء وفق الأنظمة والمعايير الدولية، وباشرت بالتحقيق بالحادث بمشاركة من الطيران المدني البحريني، لأن الطائرة مسجلة في دولة البحرين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب فريد البستاني
    البستاني: النزوح السوري في الشوف قنبلة موقوتة
    لودريان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
    وزير الخارجية السعودي يستقبل لودريان.. والملف اللبناني على الطاولة
    بلدة برجا
    بعد حادثة التحرش.. بيان من أهالي برجا

    الأكثر قراءة

    قاعة أعراس الهيثم في نينوى
    العرس تحول لمقبرة.. فيديو يوثق لحظات ما قبل الكارثة في زفاف نينوى
    طوني نمر
    هل من زلزال قريب؟.. تصريحات هامة للباحث الجيولوجي طوني نمر
    فرق الإطفاء في نينوى شمال العراق
    العروسان من بين القتلى.. كيف وقعت كارثة نينوى التي أودت بحياة 100 شخص؟