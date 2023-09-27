خطأ بإجراءات هبوط طائرة شحن.. وحمية يتحرك

أشارت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، أن “طائرة شحن تابعة لشركة DHL من طراز بوينغ 767 آتية من دولة البحرين وعلى متنها طاقم الطائرة، حطت بتاريخ الثامن عشر من شهر أيلول الحالي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وطلب من المديرية العامة للطيران المدني الكشف عليها، فتبين وجود كسور جسيمة في هيكل الطائرة بعد هبوطها”.

وقال: “أشارت المعلومات الأولية للفريق الذي عاين الطائرة، إلى “وجود خطأ بإجراءات الهبوط من قبل قائد الطائرة”.

وختم البيان، “بناء على اقتراح المديرية العامة للطيران المدني، شكل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لجنة خبراء وفق الأنظمة والمعايير الدولية، وباشرت بالتحقيق بالحادث بمشاركة من الطيران المدني البحريني، لأن الطائرة مسجلة في دولة البحرين”.