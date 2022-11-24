الخميس 30 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 24 نوفمبر 2022 |
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طائف تربوي جديد؟

منذ ساعة واحدة
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، موافقة الهيئة الوطنية العليا للمناهج على الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، وبارك للبنانيين هذا العرس الوطني بإقرار هذه الوثيقة مع التعديلات والإقتراحات التي تم إبداؤها في شأنها.

واعتبر الحلبي في بيان أنّ “هذه الوثيقة بمثابة طائف تربوي جديد يجمع اللبنانيين على تنوعهم من خلال التربية”.

وشكر المركز التربوي للبحوث والإنماء ورئيسته البروفسورة هيام إسحق وجميع الشركاء على “هذا الإنجاز الذي يفتح الباب أمام انطلاق ورشة وضع المناهج المبنية على هذا الإطار الوطني، ومن ثم تأليف الكتب الورقية والرقمية، والانتقال إلى العصر الرقمي”.

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