طابع بريدي من ليبان بوست للصليب الأحمر

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زار وفد من ليبان بوست ممثلا المدير العام خليل داود، ضم مدير التسويق روني ريشا والمسؤول عن إصدار الطوابع ومبيعات التجزئة خليل شبير، المقر الرئيسي للصليب الأحمر اللبناني في سبيرز، لمناسبة مرور 75 سنة على تأسيس الصليب الأحمر اللبناني.

وقدم الوفد الذي كان في استقباله رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، ونائبة الرئيس الدكتورة مريم غندور والأمين العام جورج الكتاني، درعا تذكاريا يحمل الطابع البريدي الذي أصدرته ليبان بوست خصيصا للمناسبة بالتنسيق مع المديرية العامة للبريد في وزارة الإتصالات وقد تسلمه الدكتور الزغبي.

ونوه الوفد “بدور الصليب الأحمر اللبناني الإنساني الذي يعمل دون تمييز وبحيادية مطلقة”، معتبرا أن “هذا الطابع هو مساهمة بسيطة من شركة ليبان بوست لمناسبة 75 سنة على تأسيس الصليب الأحمر اللبناني”.

وشكر الزغبي الشركة ووزارة الإتصالات على “هذه اللفتة الكريمة”، وقال: “إن هذا الطابع البريدي قد خلد ذكرى من غابوا وكرم من لا يزالون رسل تطوع في خدمة الإنسانية ولبنان”.