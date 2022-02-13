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طابع تذكاري اردني تكريمًا لجهود بهاء الحريري

13 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 13 - فبراير - 2022 11:47 مساءً
مشروع العبدلي

مشروع العبدلي

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كرمت المملكة الاردنية الهاشمية جهود رجل الاعمال بهاء الحريري في مشروع العبدلي، عبر وضع المشروع على طابع بريدي تذكاري.

من جهتها ردت شركة العبدلي على التكريم بكلمة شكر قالت فيها: “اننا نتشرف بظهورنا على أحد الطوابع التذكارية الجديدة للبريد الأردني، ونفخر لأننا جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا، وأيقونة سيذكرها تاريخ الأردن”.

وكان الملك الأردني عبد الله الثاني قد خص شركة العبدلي بتعليق عام ٢٠٢١، واصفا اياها بقصة نجاح ينبغي الاستثمار فيها والاستفادة منها، وذلك خلال لقائه انذاك عددا من المستثمرين الأردنيين والعرب، حيث اكد أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة والمتنوعة.

يذكر ان شركة العبدلي للاستثمار والتطوير مملوكة بنسبة ٥٠٪؜ من شركة هورايزن العائدة لبهاء الحريري.

ويقوم مشروع العبدلي على أرض مساحتها 8,04 كم2، من مساحة مبنيّة تزيد على 1,7 مليون م2 تضمّ مجمّعات سكنية ومكاتب وفنادق وشققا مخدومة ومحلات تجارية ومراكز للترفيه.

وقد تم تطوير “العبدلي” ليكون بمثابة مركز ذكي للمدينة حيث يجمع سوية البنية التحتية لوسائط الإعلام والاتصال، بما يكفل إيصال أكثر التقنيات تطورًا إلى كل منزل ومكتب ومتجر، بينما تتوفر فيه حلول طاقة عامة وأنظمة غاز مركزية بما يضمن بيئة سليمة وودية فضلاً عن التوفير الكبير في فاتورة الطاقة. كما سيكون مركز المدينة مجهزًا كليًا بأنظمة متطورة تقنيًا لإدارة المباني وللحماية من الحرائق ولإدارة السلامة والتدابير الاحتياطية. يضاف إلى ذلك انه قد تم إنشاء شركة اتصالات العبدلي وهي شركة متخصصة في تقديم آخر ما توصل اليه علم الاتصالات المرئية والمسموعة لقاطني هذه المدينة وقد تم اعداد دراسات اقامة هذه الشركة من قبل المستشار محمد حسن عبد القادر .

وقد ساهم مشروع تطوير العبدلي في إيجاد شبكات طرق وحلول مرورية ممتازة حول المشروع وداخله، بما يؤمّن الانسيابية لنحو 90,000 شخص يوميًا من السكان والعاملين والزوار عندما يعمل المشروع بكامل طاقته.

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