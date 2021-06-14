طارق المجذوب: الامتحانات الرسمية في مرحلتيها المتوسطة والثانوية العامة استحقاق وطني

ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب إجتماعا إداريا تربويا موسعا، خصصه لعرض آخر الإستعدادات للإمتحانات الرسمية في حضور المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مدير التعليم الإبتدائي جورج داود، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، مدير المعلوماتية توفيق كرم، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

وشدد المجذوب في الاجتماع على “أهمية العمل بالتناغم بين فريق العمل”، مؤكدا أن “الإمتحانات الرسمية في مرحلتيها المتوسطة والثانوية العامة هي إستحقاق وطني”، وأشاد بالجهود المبذولة داخل الوزارة وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة والأجهزة العسكرية والأمنية “لتوفير أمن الإمتحانات وسلامتها وجهوزيتها لجهة المستلزمات والقرطاسية والإتصالات وغيرها”.

واطلع المجتمعون خلال الاجتماع على الخطوات المحققة المتعلقة بإنجاز الموافقات الاستثنائية على المراسيم المتعلقة بالشهادتين المتوسطة والثانوية العامة، والسماح للنازحين الذين يفتقدون إلى الإقامات وبعض الأوراق الثبوتية بالتقدم من الإمتحانات الرسمية، وكذلك العمل على إصدار مذكرة لإستقبال طلبات الترشيح لامتحانات الثانوية العامة لعدد من التلامذة الذين يحملون افادات الانهاء من العام الدراسي الماضي ويرغبون في الحصول على الشهادات التي تمكنهم من دخول جامعات محددة وكذلك الذين نالو معدلا اقل من 12/20 في امتحانات العام 2019 وامتحانات الطلبات الحرة للعام 2020.

كذلك اطلعوا على توفير القرطاسية وعلى الجهوزية اللوجستية الكاملة واختيار المراكز وعددها نحو 700 مركز لإمتحانات الشهادة المتوسطة موزعة على المناطق كافة وضمن المدارس الرسمية والخاصة.