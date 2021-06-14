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طارق المجذوب: الامتحانات الرسمية قائمة في موعدها

14 - يونيو - 2021
وزير التربية طارق المجذوب

وزير التربية طارق المجذوب

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أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب ان “امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية العامة، قائمة في موعدها، والتحضيرات تسير على قدم وساق”.

واشار المجذوب في مداخلة تلفزيونية الى ان “المستلزمات المطلوبة تم تأمينها من الوزارة بالاضافة الى هبة البنك الدولي ومساعدة الجيش اللبناني”.

وطمأن المجذوب، الأهالي والطلاب من ان “الامتحانات لن تكون صعبة وستراعي الاوضاع والظروف”، موضحًا ان “اعطاء الإفادات لسنتيّن سيهدم القطاع التربوي”.

في سياق متصل، جزم المجذوب أن امتحانات الشهادة الرسمية قائمة وفي موعدها، داعياً التلامذة إلى عدم الإصغاء للإشاعات. وأكد المجذوب أن امتحانات الشهادة الرسمية قائمة وفي موعدها وكل المستلزمات مؤمنة.

وطمأن التلامذة بأن الامتحانات لن تكون صعبة، وقال: “تحضّروا ولا تسمعوا للإشاعات والبلبلة”.

وشهد العام الدراسي فوضى عارمة في لبنان في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في مقابل الليرة اللبنانية، أدّت إلى حدوث مشاكل بين التربويين والجهات الرسمية، تتعلق بقرار العودة إلى التعليم الحضوري.

 

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